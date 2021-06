Veroli, bagno di folla al mercato entusiasmo tra gli ambulanti e clienti soddisfatti.

“Quello che abbiamo venduto oggi in via Passeggiata San Giuseppe lo abbiamo venduto in un anno intero in piazza”. Questo è il bilancio degli ambulanti a conclusione della prima giornata di mercato ricompattato. Entusiasmo tra i banchi, gli ambulanti sono tornati a vendere e la gente ad acquistare.

“Abbiamo rivisto clienti che non vedevamo da un anno – hanno aggiunto – Preferivano altri mercati della provincia piuttosto che arrivare in piazza. Questa è il posto ideale per svolgere il mercato e qui vogliamo restare”.

“A noi piace il mercato a San Giuseppe – hanno affermato i cittadini – E’ comodo e facilmente raggiungibile. In piazza non siamo andati per un anno intero, andavamo a Tecchiena e facevamo prima”.

Redazione Digital