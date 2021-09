Un viaggio interiore che conduce, più che alla scoperta di un personaggio femminile, all’ingresso

in un mondo di percezioni, filtrate attraverso lo strumento delle parole. In tanti alla presentazione dell’ultimo lavoro di Monia Lauroni, ‘Ofelia non deve morire’, che si è tenuta nella splendida cornice del Chiostro di Sant’Agostino. Una platea d’eccezione per un evento che ha saputo cogliere l’attenzione di intellettuali ma anche solo di lettori appassionati. Un volumetto di domande e risposte dialoganti, tra le 29 protagoniste e la vita.

“Se alla vita chiedi perché – scrive l’autrice – la vita ti risponde ‘perché sì’, che in fondo è l’unica risposta accettabile”. A fare gli onori di casa il sindaco Simone Cretaro e la consigliera delegata alla Cultura, Francesca Cerquozzi. Parole di elogio per una donna che attraverso la scrittura ha saputo sempre cogliere e raccontare l’invisibile dell’animo umano. In prima fila anche i consiglieri Buschini e Ciacciarelli che hanno invitato Lauroni in Regione per una seconda presentazione del libro. Infine, i ringraziamenti della scrittrice. “Grazie ai miei compagni di viaggio, Giampiero, Nicola e Gian Luca, al Comune di Veroli, al sindaco Simone Cretaro, alla consigliera delegata alla Cultura Francesca Cerquozzi e a Mauro Ranelli. Alla proloco, ai suoi ragazzi e al presidente Gianluca Scaccia. Grazie per la loro presenza agli onorevoli Mauro Buschini e Pasquale Ciacciarelli. A Laura Collinoli e al prof. De Ritis che ha curato anche la prefazione. A Davide Strambi che mi ha letteralmente spinta a raccogliere questi ‘pensieri d’interno’ e trasformarli in una raccolta, e lui ci ha creduto più di me. All’amico e pittore Paolo Gaetani, autore dell’Angelo Caduto in copertina che ha dato lustro a tutta l’opera. Infine, un saluto speciale all’amico, scrittore e critico letterario Alessandro Moscè, ideatore e presidente del premio letterario Fabriano, per aver curato la postfazione della mia Ofelia”. Per le letture dei testi Nicola Masotti, accompagnamento musicale Gian Luca Franconetti. Ha presentato l’evento Giampiero Casoni.

Redazione Veroli