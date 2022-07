Veroli, bagni pubblici chiusi da più di 2 anni e multipiano abbandonato “Roba da terzo mondo”.

Quella manciata di visitatori che raggiunge il centro del paese non può usufruire dei bagni pubblici che sono chiuso da più di due anni. Lo stesso multipiano è abbandonato da circa un anno. “Roba da terzo mondo – hanno affermato alcuni turisti – Quale movimento vuoi creare se non offri i minimi servizi? Non parliamo di alberghi, di strutture ricettive, di mobilità, trasferimenti o di rete intercomunale. Parliamo di bagni pubblici”. Alla protesta contribuiscono anche i pochi esercenti superstiti. “Entra la gente per andare in bagno e spesso neppure compra una bottiglietta d’acqua – hanno aggiunto – Siamo costretti a offrire i nostri servizi visto che quelli comunali sono chiusi”.

Il parcheggio invece che fosse un ecomostro e una colata di cemento in pieno centro storico era evidente già trent’anni fa ma che lo stesso obbrobrio architettonico venisse abbandonato è un danno alla collettività. “Abbiamo pagato l’abbonamento annuale e nessuno ha rimborsato gli utenti di un solo centesimo – hanno affermato dei cittadini – A questo si aggiunge che da un anno circa il parcheggio è totalmente abbandonato, senza controlli e soprattutto luogo di bivacco. Una delle tante vergogne di questo paese”. Questa mattina Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale hanno organizzato un flash mob nei pressi di Porta Romana al fine di evidenziare tutti i disservizi.

Redazione Digital