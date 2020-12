Collocato a riposo dal prossimo primo gennaio. Leandro Fontana ha trascorso più di trent’anni al servizio della cittadinanza con gentilezza e competenza onorando la pubblica amministrazione. Dal 1988 punto di riferimento per la collettività e per i colleghi ma anche per molti amministratori che spesso hanno ricorso a Leandro onde evitare magre figure con cittadini forestieri. Prima di lavorare a Veroli, Fontana aveva maturato esperienza nel Comune di Trivigliano e ancor prima nello stabilimento Fiat di Cassino. Auguri e complimenti.

Redazione Digital