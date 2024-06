Veroli, assunzioni “Cimitero senza operai e uffici comunali senza impiegati”

“Il Comune di Veroli è sottorganico – ha affermato Leandro Fontana, candidato al consiglio comunale e a sostegno della candidatura a sindaco di Cristiano Papetti – Questa carenza di personale non da oggi ma da almeno 10 anni. Gli uffici comunali contano una manciata di impiegati e questa manciata non può gestire le attività di un territorio che è il primo in provincia di Frosinone”. Fontana, ex dipendente comunale, conosce il municipio. “Anagrafe, ufficio tecnico, tributi, servizi sociali sono uffici in difficoltà come pure il cimitero – ha aggiunto Fontana – Gli operai sono pochi e quasi tutti verso la pensione. Occorrono programmazione, concorsi e assunzioni. Questa deve essere una priorità per il Comune altrimenti la macchina amministrativa non può offrire servizi efficienti ai cittadini”.

Redazione Digital