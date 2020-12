Veroli assembramenti, cimitero aperto e la gente si accalca. Dura critica degli ambulanti.

“Hanno ammazzato il mercato comunale facendo credere che il problema fosse l’emergenza sanitaria – hanno affermato gli ambulanti che vogliono tornare in Passeggiata San Giuseppe – Gli stessi che hanno ammazzato il mercato però hanno lasciato aperto il cimitero in questi giorni di festa. Negli altri comuni invece per evitare assembramenti i cimiteri sono chiusi e i mercati funzionano regolarmente. Veroli va al contrario e questi sono i risultati fallimentari. Maceri e distruzione, svuotamento e desolazione. Auguri da parte nostra ai cittadini e a quel che resta del paese che una volta era tra i primi della provincia di Frosinone mentre oggi fanalino di coda”.

Redazione Digital