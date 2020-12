Assembramenti all’Ufficio postale di Veroli in via Passeggiata San Giuseppe. Anche in queste ore code chilometriche e disagi per gli utenti. In pericolo soprattutto gli anziani costretti a restare per molto tempo in un luogo affollato.

Sul piede di guerra i sindacati che in gran parte d’Italia hanno richiamato Poste Italiane “ad un cambio radicale di strategia per fronteggiare una perdurante situazione di disagio che investe i lavoratori degli uffici postali ed i cittadini-clienti”.

L’obiettivo resta la riduzione degli assembramenti che continuano a verificarsi nelle varie sedi. “Occorre inoltre realizzare nuove iniziative organizzative. Risultanto ancora diversi uffici con apertura a giorni alterni, magari in zone disagiate che costringono i clienti a raggiungere uffici di dimensioni più grandi, innescando il meccanismo dell’assembramento”.

Addirittura i sindaci di diversi comuni italiani hanno bacchettato Poste.

“In qualità di autorità sanitaria locale impegnata a tutelare la collettività ed i singoli dai rischi connessi a situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica”, il sindaco di Mesagne (BR) ha diffidato Poste Italiane invitando “ad attenersi alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni finalizzate all’erogazione del servizio, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e del personale dal rischio di diffusione del virus Covid-19”.

A Veroli qualcuno interverrà?

Redazione Digital