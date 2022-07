Veroli, gettata di asfalto sui sampietrini il paese rischia la retrocessione prendete esempio da Boville

di Giorgio Mauti



Apprendo dal vostro giornale che nella vicina Boville Ernica verrà tolto nella centrale Piazza San Pietro l’asfalto per fare posto alla posa di sampietrini https://www.area-c.it/niente-asfalto-nel-centro-storico-solo-sampietrini-boville-si-rifa-il-look/ A Veroli invece l’Amministrazione che tanto parla di vocazione turistica della Città ha preferito riusare l’orribile asfalto per la pavimentazione della principale via del centro storico.

Alcuni giorni fa ho fatto presente su queste stesse pagine che Veroli ha perso la partita con la vicina Ferentino per la realizzazione dell’isola ecologica.A Veroli attendiamo da anni la sua ultimazione. A Ferentino è stata inaugurata ed è fruibile dalla cittadinanza dopo appena un anno dall’inizio dei lavori. E siamo all’1 a 0. Ora con la riqualificazione della piazza di Boville Ernica siamo al 2 a 0. Amministratori sveglia! Se continua così porterete Veroli in retrocessione.

*Già docente Scuola Media “G. Mazzini” di Veroli