Veroli, arte contemporanea ecco la mostra di Romana Urbano e Sara Terpino

Ultima coppia di artiste per la stagione 2022 di Psycroma – la forma, il senso. Ramona Urbano e Sara Terpino, in arte Luthien, saranno le protagoniste della nuova esposizione in programma nella sala d’arte Crystal a Veroli, a partire da venerdì prossimo 12 agosto fino a domenica 28. L’inaugurazione, eccezionalmente prevista di venerdì anziché di sabato, darà il via ad una mostra di arte contemporanea che presenterà sculture in bronzo di Sara Terpino e affreschi di Ramona Urbano. Due artiste, due amiche, due modi di vedere ed interpretare la condizione umana dei nostri giorni che vanno oltre la forma espressiva, arrivando ad un livello di percezione che lascerà al visitatore il tempo ed il modo di interrogarsi sul proprio approccio alla realtà. Ramona Urbano, di Isola del Liri, propone opere di affresco con una tecnica approfondita ed affinata nel corso dei suoi studi accademici prima a Roma e poi a Frosinone, dove si è laureata in pittura. Le sue esperienze sono passate attraverso viaggi in India ed America centrale e meridionale, luoghi dove ha scoperto la forza di colori e di forme ancestrali che spesso ritornano nei suoi lavori. Sara Terpino, in arte Luthien, nata ad Alatri si è formata interamente a Frosinone, lasciando però ben presto l’Italia per iniziare a operare in Inghilterra, in Polonia, fino ad arrivare in Belgio dove attualmente vive e lavora per una delle più importanti fonderie nazionali. Il suo percorso passa attraverso le tematiche di identità di genere, per arrivare ai travagli interiori dovuti alla lontananza da casa e dai familiari in questo periodo lacerato dalla pandemia. La mostra resterà aperta e visitabile, anche su appuntamento, fino a domenica 28 agosto.

Redazione Veroli