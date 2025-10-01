Veroli, arriva il nuovo vescovo Marcianò ecco tutto il programma

di · 1 Ottobre 2025

Il prossimo 5 ottobre alle 10 il nuovo vescovo Santo Marcianò sarà a Veroli. Saluto delle autorità e corteo da piazzale Vittorio Veneto. Alle 11 santa messa presso la Concattedrale di Sant’Andrea. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
 
Redazione Digital 