Apre bar Miravalle. Il locale di Cristina Mansi sarà anche gelateria. Nei pressi del palazzetto dello sport, l’attività chiusa nei mesi scorsi inaugurerà il prossimo 26 giugno. “A causa del coronavirus e viste le disposizione ministeriali non è possibile fare assembramenti e non possiamo fare una inaugurazione tradizionale – ha affermato Mansi – Vi aspettiamo però per conoscere la nuova gestione”.

Redazione Digital