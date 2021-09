Apertura nuovo supermercato a Veroli. In via Crocifisso, 23. Bagno di folla in questa prima giornata di attività. Numerosi abitanti della zona e forestieri hanno voluto visitare il punto vendita Cuor di Crai.



Il titolare Emiliano Ceccani da anni è impegnato nel settore della distribuzione organizzata con il marchio CRAI; diversi punti vendita a Frosinone e a Ferentino. Locale accogliente e spazioso con ampio parcheggio.

L’offerta CRAI permette di fare una spesa conveniente e di qualità. Un canale che punta sulla competenza del personale, sulla relazione con la clientela, sull’assortimento dei prodotti, gastronomia, ortofrutta, panetteria e tanto altro. La serietà e la professionalità del titolare Ceccani sono il valore aggiunto alla riconosciuta qualità CRAI.

Redazione Veroli