Veroli, apertura nuovo locale ecco il bar di Natalia e Danila “Cappuccino alta qualità”

Nuova attvità a Veroli, lungo viale Giglio nei pressi dell’incrocio per Sant’Angelo in Villa. Danà caffè Everyday. In pochi giorni il locale di Natalia e Danila Savone ha richiamato l’attenzione di numerosi clienti che ogni giorno scelgono Danà per la colazione. Il bar propone anche aperitivi con taglieri, gelati sciolti, pasticcini da te, merende per i più piccoli. Il locale può ospitare anche feste di compleanno. Soddisfazione tra i clienti. “Il modo migliore di iniziare la giornata con un cappuccino alta qualità preparato da Monica – ha affermato Marco – Oppure per concluderla con un cocktail preparato da Lorenzo”. “Il bar è accogliente – ha aggiunto Stegano – Il personale gentile e professionale”. Per informazioni contattare il numero 0775327303.

Redazione Veroli