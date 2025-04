Veroli, apertura nuovo locale ecco Calici e sapori

Veroli, apertura nuova attività ecco Calici e sapori. Inaugurazione ieri presso via I Rotondi, 4 nei pressi di Luxury & contemporary rooms. “E’ stata una bellissima giornata, l’inizio di una nuova straordinaria avventura – hanno affermato i titolari – Calici e sapori ha alzato le serrande ed aperto le porte. Non è una normale attività commerciale: è un grande progetto di valorizzazione del territorio. Quante volte ci siamo detti: la Ciociaria ha tanti prodotti, qui si mangia bene, il cibo è sano ed ogni pietanza ha una storia. Per noi , per la Ciociaria il cibo è cultura, tradizione, identità, orgoglio. Calici e sapori è il luogo dove tutti i prodotti della nostra terra si trovano insieme. Tutti insieme per la prima volta. Lo spettacolo che ne viene fuori è un insieme di colori e di profumi che rendono magica l’atmosfera. Venite a trovarci, perché con le parole e le immagini non riusciamo a descrivere le sensazioni uniche di un posto unico. Ma non vi chiediamo di comprare al buio. Potrete degustare, se vorrete potrete acquistare. Il cibo sano trasforma in tesoro un territorio. Ampi spazi, camere confortevoli e luminose, gentilezza dello staff che accoglierà numerosi turisti e visitatori”. Per info contattare il numero 3758055727.

Redazione Veroli