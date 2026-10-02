Veroli, apertura nuova agenzia Iannarilli assicurazioni protezione famiglie e imprese

Veroli, apertura nuova agenzia Iannarilli assicurazioni. In via Passeggiata San Giuseppe, 130 Federico Iannarilli e Nicola Iannarilli offrono consulenza e soluzioni innovative per ogni esigenza di protezione. Da anni riferimento nel settore, l’agenzia Iannarilli si propone non come semplice intermediario ma come partner strategico per famiglie, professionisti e imprese. Un team di professionisti supporterà i clienti attraverso un’analisi dettagliata dei rischi, offrendo un catalogo completo di coperture assicurative. Famiglia e Casa, RC Auto, polizze dedicate a commercianti, artigiani, PMI e liberi professionisti, previdenza e risparmio.

Redazione Digital