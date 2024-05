Veroli, apertura comitato elettorale e presentazione lista Proxima 8 donne e 8 uomini

“La politica della disponibilità, della coerenza e della presenza: domenica pomeriggio, la lista Veroli Proxima ha aperto il suo comitato elettorale forte dei principi che ne hanno sempre profilato l’identità. Tante idee e culture diverse, tutte unite a sostegno della candidatura di Germano Caperna come futuro sindaco di Veroli. Una serata di politica sana, condivisa con moltissimi presenti e introdotta da Daniele Pigliacelli e Cesidio Trulli. “Stasera apriamo, o meglio riapriamo, questo spazio, già sede dell’associazione Veroli Proxima, già luogo di confronto, di scambio e di progettazione.” Così la coordinatrice della lista Cristina Verro ha presentato il progetto della squadra. Una compagine che rispetta pienamente la parità di genere: 8 donne e 8 uomini che si ritrovano in una lista civica in cui ciascuno, può sentirsi a casa senza rinnegare la propria identità politica o culturale. Una pluralità di vedute sintetizzata in un solo intento, quello di una Veroli Unita come ricordato anche dal candidato a sindaco Germano Caperna nelle parole spese a sostegno della lista. “Veroli Proxima continua il suo viaggio, dapprima con Germano Caperna al suo interno e adesso al suo supporto in questo progetto civico di governabilità futura della nostra città. Lavoreremo insieme senza individualismi, né egoismi né contrapposizioni sterili che possano compromettere il nostro lavoro di squadra forte e leale. Con Germano abbiamo sempre scelto l’unione e non la divisione; abbiamo sempre creduto in una Veroli Unita oggi slogan della nostra coalizione. Sapete da dove viene ciascuno di noi, sapete dove siamo sempre stati, dove ci avete incontrato tra la gente e con la gente ed è lì che continuerete a trovarci ed è lì che potrete continuare a contare sul nostro aiuto e sulla nostra disponibilità e coerenza. Supportateci e lavoriamo insieme con tenacia e lealtà pronti ad affrontare le sfide di domani”.

Redazione Digital