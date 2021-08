Complimenti all’assessore Andrea Iaboni che in questi anni ha ottenuto importanti risultati nel settore commercio, artigianato, personale. L’ex assessore sarà sostituito da Alessandra Cretaro che in qualità di consigliere comunale ha realizzato numerose iniziative contribuendo a far crescere la città. Al posto della cugina del sindaco in consiglio comunale entrerà Massimiliano Leo, ex Alleanza Nazionale.

Redazione Digital