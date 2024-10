Veroli, ampliamento scuola Valente e nuova mensa a Santa Francesca ecco i fondi del Pnrr

“Nuovi spazi funzionali e moderni per le mense scolastiche: due grandi opere

saranno possibili a Veroli grazie ad una pianificazione puntuale nella richiesta di

finanziamenti. Il Comune ernico ha centrato, con due proposte, gli obiettivi della 4

missione del PNRR che porteranno appunto al perfezionamento di un servizio

essenziale come la refezione scolastica.

“Abbiamo ottenuto due importantissime ammissioni progettuali nell’ambito del PNRR

per la messa in sicurezza e la realizzazione di mense scolastiche. – fanno il punto, in

una nota congiunta il sindaco Germano Caperna, l’assesore ai lavori pubblici

Augusto Simonelli e la consigliera con delega ai servizi educativi e scolastici Cristina

Verro – Sono stati richiesti 960 mila euro per una nuova costruzione e 720 mila euro

per la riconversione di spazi già esistenti. Il primo finanziamento è stato pensato per realizzare una mensa presso la scuola di Santa Francesca, la Celestino Frasca, mentre il secondo coinvolge gli ambienti della Scuola Valente. L’obiettivo è continuare a lavorare per assicurare alla nostra Città

punti educativi con sempre più servizi. Un’amministrazione che investe su e per la scuola è un’amministrazione che guarda al futuro della sua comunità. Il finanziamento di due progetti di tale rilevanza economica conferma come la programmazione sia un vero punto di forza del nostro

ente. Parliamo di cifre importanti che ci permetteranno di dare ancora più importanza

e valore alle scuole di Veroli”.

Redazione Digital