Veroli, americani e australiani comprano case boom di vendite in centro

Negli ultimi anni, il mercato delle seconde case ha visto un cambiamento significativo.

“La voglia di possedere una casa per le vacanze ha spinto molti acquirenti a esplorare mete meno conosciute ma più accessibili dal punto di vista economico – ha affermato Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi Gruppo Tecnocasa – Un fenomeno particolarmente evidente tra gli acquirenti stranieri, sempre più colpiti dal patrimonio paesaggistico e architettonico italiano e attratti dalla tranquillità che offrono i piccoli borghi storici. In Ciociaria, il comune di Veroli è diventato un punto di riferimento per molti stranieri, soprattutto provenienti da Australia e Stati Uniti, che cercano immobili da destinare a case vacanza. Negli anni si sono sviluppate vere e proprie comunità di inglesi e norvegesi che, a loro volta, attirano nuovi acquirenti. Le abitazioni vengono spesso trasformate in bed and breakfast o affittate a connazionali. Gli immobili di buona qualità si acquistano intorno ai 1000 € al mq e presentano spesso elementi architettonici di pregio come volte affrescate, soffitti a cassettoni e pietra viva, elementi molto apprezzati nel centro storico. Veroli è facilmente raggiungibile da Roma grazie all’uscita dell’autostrada A1 e si trova nei pressi della località termale di Fiuggi e dell’aeroporto di Ciampino. Anche la Valle di Comino, con la sua vicinanza al Parco Nazionale d’Abruzzo e a luoghi suggestivi come il Lago di Posta Fibreno, è molto apprezzata. Borghi come San Donato Val di Comino, Alvito, Casalvieri, Posta Fibreno, Atina, Picinisco e Fontechiari offrono immobili caratteristici a 800-1000 € al mq. Molti stranieri, inizialmente turisti, scelgono poi di investire in casali in pietra viva, preferibilmente con terreno (1000-1500 mq), buoni collegamenti e vista panoramica. Le case vengono utilizzate sia come dimore private che come strutture turistiche, contribuendo a creare micro-comunità di inglesi e irlandesi che attraggono nuovi investimenti”.

Redazione Digital