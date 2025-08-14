Veroli, Amedeo Minghi in concerto ecco tutto il programma

Amedeo Minghi a Veroli. Il cantautore e compositore romano sarà in concerto a San Rocco il prossimo 16 agosto alle 21,30. Relativamente al programma religioso santa messa il 16 alle 9,30 presieduta da don Antonio Molle, rettore del Santuario di Canneto in Settefrati (FR). Poi la tradizionale processione. Altre messe alle 7, alle 8 e alle 19. “Anche quest’anno importante programma religioso in onore a San Rocco e ricco programma civile – hanno affermato gli organizzatori – Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione”.

Redazione Digital