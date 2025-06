Veroli, ambulatori Asl fatiscenti pazienti in fila per ore rischiano di sentirsi male.

“Chiediamo che la Regione Lazio intervenga rapidamente – hanno affermato alcuni cittadini – Gli ambulatori sono vecchi e abbandonati, i servizi non funzionano. Siamo rimasti in coda tutta la giornata. Siamo anziani e con questo caldo rischiamo di sentirci male. Durante la stagione invernale i locali sono senza riscaldamento. La Regione Lazio aveva presentato hub con medici 24 ore su 24 e nuova sede in via Passeggiata San Giuseppe, progetto finanziato PNRR. Perché non iniziano i lavori? Quanto ancora grado dovrà durare questo degrado e quanto ancora dovremo dovremo subire questo disservizio?”

Redazione Digital