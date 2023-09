Veroli, alunni rimasti senza scuola apertura a rischio “Mancano le aule”

Lavori in corso all’asilo nido Giglio di Veroli e gli iscritti non sanno dove andare.

I bambini del nido Giglio di Veroli inizialmente sarebbero stati trasferiti nel plesso di Scifelli poi qualcuno ha deciso di spostarli presso l’ex Convento dei Padri Cappuccini ma le aule per ospitare bambini dell’età di 6 mesi non sono pronte.

“Molto probabilmente l’11 settembre niente scuola per i bambini del nido – hanno affermato alcuni genitori – I locali non sono pronti, mancano le aule”. “Da mesi si conosceva la data di inizio della lezioni e si sono fatti trovare impreparati – hanno aggiunto altri – Speriamo che la prossima settimana i piccoli possano recarsi a scuola come avviene in tutta Italia”.

Redazione Digital