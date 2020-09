Finalmente dopo tanti video fatti in collaborazione con Area C quotidiano siamo arrivati al più atteso di tutti…. quello che vi mostrerà l’inizio del mio sogno da una vita, l’apertura della mia nuova attività, la “91 fitness”. Vorrei spendere due parole per ringraziare tutti coloro che finora mi sono stati vicini, chi a livello manuale, chi pubblicitario, chi social perché è grazie all’impegno di tutti che questa apertura di sabato 5 settembre sarà possibile.

Non è stato semplice, ho 29 anni e ho intrapreso la strada “dell’imprenditore del fitness” (se cosi si può definire) in un età ancora giovane dove rischiare fa un po’ paura. Non è stato solo un investimento economico, è stato investito il mio tempo, la mia vita, tutte le mie passioni, il mio amore per lo sport e per la gente. È sempre stato il mio sogno nel cassetto avere una palestra tutta mia, adoro il mio lavoro, l’ho amato fin da bambino e ho investito una vita intera per formarmi e non vedo l’ora di iniziare a trasmettere la mia piu grande passione a chi sceglierà la 91 fitness.

Mi sono circondato di persone umili, volenterose, preparate, persone in cui rispecchio me stesso, che hanno voglia di lavorare e di servire e trovare una soluzione a ogni esigenza dei nostri clienti. So che questi sono periodi particolari, so che l’andare in palestra è considerato un “bene di lusso” ma io nella mia nuova realtà ho cercato di rendere lo sport accessibile a chiunque capendo le esigenze delle persone.

Ogni cosa fatta con amore è sempre più bella, se si ha passione si riesce anche a trasmetterla ed io ho tanta carica e voglia di lavorare per i miei clienti sperando di non deludere le aspettative di nessuno. Ringrazio Area C quotidiano e voi lettori. Vi aspetto sabato 5 settembre presso la mia palestra.

Alan Oddi