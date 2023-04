Veroli, al teatro comunale “Sarto per signora” di Georges Feydeau

Diretta dalla regia di Fabrizio Fabiana, “Sarto per signora” è un vaudeville in tre atti sull’infedeltà maschile, trampolino per un intrigo caratterizzato da numerosi sussulti, che coinvolgono tutti i personaggi in una vera e propria nevrosi scenica. La commedia descrive gli sforzi e le peripezie del Dottor Moulineaux, prestigioso medico parigino, per riuscire ad incontrare la sua amante, Suzanne Aubin, senza che né sua moglie, né il marito di lei, vengano a conoscenza della tresca. Per questo, il dottore affitterà un appartamento, in cui però, uno dopo l’altro, arriveranno tutti i personaggi che rovineranno i piani della coppia e che costringeranno Moulineaux, nel tentativo di nascondere la verità, a spacciarsi per un sarto specializzato in abiti da donna. Faranno dunque il loro ingresso, l’amante di Moulineaux, sua moglie, il marito di Suzanne, l’amante di quest’ultimo, un amico di famiglia e primo marito dell’amante del marito di Suzanne e da questa abbandonato, una cliente della sarta, precedente affittuaria dell’appartamento, e infine la suocera del medico. Interpretati da Vincenzo Certa (Dott. Moulineaux), Lucrezia Coletti (Yvonne), Cesare Gabriele (Aubin), Nadia Gabriele (Ponette), Cleopatra Iafrate (Suzanne), Luigi Lucarelli (Etienne), Pietro Marsella (Bassinet), Maria C. Stallone (Rosa) e Romina Tersigni (Sig.ra Aigreville), l’incontro casuale di questi personaggi che entrano ed escono dalla scena in maniera frenetica, porterà a galla molteplici adulteri, in un continuo ribaltamento dell’azione. Nonostante ciò, la commedia, impreziosita dai costumi e dalla scenografia di Antonella Vozza, si conclude con un ironico ritorno allo status quo iniziale, e le reciproche infedeltà verranno fatte passare per fraintendimenti in una tacita accettazione, da parte di tutti i personaggi, della menzogna sociale che li avvolge. Una commedia da non perdere! Per info e prenotazioni contattare il numero 340 910965 oppure 389 1762555. Biglietto intero € 8.00 Biglietto ridotto € 5,00 (Under 18/Over 65).

Redazione Digital