Veroli, al teatro comunale “Canto perché non so volare” di Davide Rondinella

Il Teatro Comunale Veroli, con la Direzione artistica della Duecento 22-Arti e Spettacolo, dopo la pausa estiva, è di nuovo pronto a riempire di arte e cultura i vostri pomeriggi con un calendario fitto di appuntamenti che, come di consueto, vi faranno ridere, riflettere, commuovere e vi permetteranno di apprezzare da molteplici sfaccettature la meravigliosa arte teatrale.

Prima di dare il via alla stagione, però, non perdete l’appuntamento con due spettacoli pre-stagione il prossimo 5 ottobre alle 18.30 “Canto perché non so volare” di Davide Rondinella con la regia del M° Gianni Rongae domenica 27 ottobre alle 18. “Anna Karenina” di Alberto Bassetti con la regia di Filippo d’Alessio. “Canto perché non so volare” di Davide Rondinella è un progetto inedito che proviene da una lunga esperienza di palcoscenico legata anche al precedente spettacolo “Ieri… ma oggi” che ha riscosso successi e consensi da parte di un vasto pubblico italiano. Lo spettacolo è pensato da Davide Rondinella che è nipote d’arte: Giacomo Rondinella, infatti, è autore, compositore e sublime interprete di quasi tutte le canzoni classiche napoletane. È stato anche autore e attore cinematografico, ricordato per aver scoperto il talento di Virna Lisi e per essere stato compositore musicale della Livella di Totò, essendo anche amico dello stesso. Davide Rondinella prosegue questo sodalizio amicale e artistico con la famiglia del Principe De Curtis mantenendo rapporti con la nipote dello stesso, con la quale spesso organizza eventi culturali e musicali. La TpM Records del M° Gianni Ronga, responsabile della compagnia, propone un progetto che prevede nuovi arrangiamenti di brani classici napoletani, ma anche di storiche canzoni italiane, in versioni swing, jazz, samba e pop sinfonico leggero pur mantenendo inalterata la linea melodica del canto. In scena Davide Rondinella e il pianista si esibiscono in un piano live show emozionante e coinvolgente per il pubblico, intervallato da momenti comici dell’attore Umberto Stazzi. Lasciatevi coinvolgere da questo emozionante viaggio nel tempo tra artisti come Dalla, Sinatra, Chaplin, Di Capri, Ranieri e liberate i vostri ricordi musicali più belli.

Redazione Digital