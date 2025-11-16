Veroli, al teatro comunale Anelito con Cadrini e Delli Colli

Con il patrocinio del Comune di Veroli, arriva al Teatro Comunale di Veroli, il prossimo 22 novembre alle 18, “Anelito”, performance artistico-poetica di Emanuela Cadrini e Carlo Delli Colli. La singolarità di questo spettacolo-performance, in cui la Cadrini, autrice dei testi poetici, si esprime in scena in una performance pittorico-sinestetico-gestuale e Carlo Della Colli interpreta al livello attoriale gli scritti, è che il lavoro si è arricchito durante le undici precedenti repliche, portando con sé ogni volta memoria e suggestioni dei luoghi che lo hanno ospitato. Anelito, infatti, “è un’operazione in continuo divenire come l’esperienza umana” dice Emanuela Cadrini, che da sempre si occupa di arte relazionale con una particolare attenzione verso la dimensione sociologica nelle arti. Un altro aspetto particolarmente significativo è che Anelito è stato già rappresentato in otto diverse città della provincia di Frosinone in contesti prestigiosi e suggestivi molto diversi tra loro come: la Villa Comunale di Frosinone, Il cortile del Palazzo Giorgi Roffi Isabelli di Ferentino, il Castello Colonna di Piglio, il Museo Preistorico di Pofi, il Palazzo Bacchetti – Casa della Cultura di Anagni, il Teatro dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, La terrazza del Palazzo Munari – Palazzo Comunale di Frosinone, il Teatro Stabile Comunale di Isola del Liri, gli spazi degli Horti di Porta Paldi a Cassino. “Ogni messa in scena di Anelito – dice Carlo Delli Colli – non è una replica, così come la si intenderebbe nel teatro, ma una esperienza immersiva in emozioni che la singolarità del momento genera”. I testi infatti vengono interpretati senza un “sottotesto” codificato, ma generano una inedita profondità espressiva che tocca il suo apice in alcuni momenti di improvvisazione e riproposizione casuale di frammenti delle scritture. Di certo Anelito parte dalla fenomenologia delle emozioni, dispiegate, giustapposte nella narrazione poetica. L’arrivo è il mare, origine e ritorno; in mezzo ci sono l’amore, l’esistenza, la consapevolezza, resi per frammenti coagulati come la materia pittorica o come scritti esistenziali, che sembrano l’eco di canzoni che vorremmo aver ascoltato.

Redazione Digital