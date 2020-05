Liceo “G. Sulpicio” Veroli. Carlo alle prese con la maturità, racconta la sua esperienza con la didattica a distanza e la sua voglia di studiare ingegneria civile.

Come è andata la didattica a distanza? «In questo periodo di difficoltà hanno messo a disposizione questo metodo della didattica a distanza che ha portato in alcuni casi a migliorare la situazione dello studente mentre in altri forse si è avuta un po’ più di difficoltà per quanto riguarda l’apprendimento, personalmente mi sono trovato a mio agio nello sfruttare questo metodo in quanto riesco a captare bene le spiegazioni e a gestirmi bene nello studio a casa».

Cosa ti è mancato di più? «Della scuola sicuramente mi è mancato lo stare insieme alla classe e anche ad altri compagni,magari anche per scambiarci opinioni e la idee per quanto riguarda lo studio ma anche degli esami che stanno arrivando, vivere l’ambiente scolastico porta ad aiutare alcune persone che si trovano in difficoltà per questo è molto importante vivere l’ambiente».

Gli esami sono in arrivo, come ti stai preparando? «Per quanto riguarda gli esami sicuramente come tutti gli anni c’è ansia e paura, ma si sa che sono i giorni antecedenti che portano a ciò ma poi una volta seduti lì ci lasciamo andare in tutto ciò che sappiamo. Personalmente sono a buon punto con tutte le materie mi mancano alcune verifiche ma le farò in questi giorni per poi concentrarmi sul ripasso generale. In questo caso la cosa che mi preoccupa più di tutto è il fatto di fare l’esame in presenza vista la situazione che ci troviamo avrei preferito svolgere l’esame in modalità telematica però è stato deciso così e adotteremo tutte le precauzioni per far sì che non succeda nulla».

Hai già progetti? «Di punti interrogativi in questo momento ce ne sono tanti, per noi studenti quelli più grande è appunto il futuro nel mondo del lavoro e nel corso degli studi, spero di continuare tutto ciò che mi sono prefissato da qualche anno a questa parte per poi intraprendere un’attività lavorativa degna di ciò che ho fatto, progetti ne ho tanti però per adesso penso sicuramente all’esame di maturità, poi iniziare la carriera universitaria di ingegneria civile e piano piano si vedrà come andranno le cose».

Cosa ti auguri per il futuro? «Per il futuro mi auguro solo che le cose per noi giovani possano migliorare e darci la possibilità di dimostrare le nostre capacità in tutti i campi».

Carlo Montoni, 5L, IIS “G. Sulpicio” Veroli (FR)