Da giorni niente illuminazione in pieno centro storico. Buio pesto da viale XXI Aprile a via Gracilia. Se non fosse per le luci di sicurezza del liceo, San Martino sarebbe completamente all’oscuro. Lo segnalano diversi residenti che chiedono sia ripristinata al più presto la pubblica illuminazione in una zona più volte bersagliata dai ladri. Intervenire immediatamente senza perdere altro tempo.

Redazione Digital