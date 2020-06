Gli esami di terza media, il primo importante traguardo. Michelle, 13 anni, alle prese con l’elaborato di fine anno, racconta la sua esperienza con la didattica a distanza e la sua preparazione agli esami.

Com’è andata con la didattica a distanza? «Inizio con il dire che con l’attivazione della didattica a distanza noi studenti forse per la prima volta siamo stati costretti ad autogestirci ed io data la delicata situazione ho cercato di impegnarmi al massimo e di dimostrare a me stessa, ai miei genitori ed ai miei insegnanti di essere una studentessa responsabile. Durante la prima settimana di sospensione delle attività didattiche ci siamo sentiti un po’ disorientati ma grazie al sostegno dei nostri insegnanti abbiamo imparato che esiste un diverso modo di fare scuola e nonostante fossimo tutti intimoriti a causa dell’emergenza sanitaria in corso con entusiasmo abbiamo affrontato questa nuova avventura».

Cosa ti è mancato di più? «Della scuola mi manca tutto, e siccome questo è l’ultimo anno che frequento la scuola media volevo viverlo al meglio con i miei compagni e i miei professori. Se devo dirla tutta mi manca svegliarmi la mattina per andare a scuola per chiacchierare con gli amici e scherzare con i collaboratori scolastici ecc… vorrei che questo brutto periodo passasse il più velocemente possibile per tornare presto alla “normalità” e spero che dopo questa lezione che la vita ci ha dato impareremo a cogliere ogni attimo, ogni istante prezioso ed irripetibile».

Esami in arrivo, come ti stai preparando? «Quest’anno gli esami secondo me si svolgeranno in maniera molto semplice. “L’esame” non sarà altro che una videolezione durante la quale presenteremo gli elaborati su cui abbiamo lavorato nelle ultime settimane. Fin dall’inizio della prima media ho avuto paura che questi tre anni sarebbero finiti presto ed ora che tutto sta davvero finendo vorrei solo tornare indietro nel tempo ed avere la possibilità di rivivere ogni minuto vissuto nella mia scuola».

Cosa ricorderai di quest’anno scolastico? «Posso dire che di quest’anno scolastico non dimenticherò nulla perché la nostra quotidianità è stata stravolta dal Covid-19, chiusi tra quattro mura abbiamo trascorso gli ultimi mesi di un anno scolastico breve ma intenso».

Progetti per il prossimo anno? «L’anno prossimo inizierò una nuova avventura: nuova scuola, nuove materie, nuovi compagni di classe e nuovi professori e spero di cominciare l’anno scolastico non attraverso lo schermo di un computer».

Michelle Accolli, Scuola media “Caio Mario” Veroli (FR)