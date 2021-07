Veroli, abbattuti tutti gli alberi di San Leucio “È una follia, blocchiamo questo scempio”

“Chiusa al traffico Via Camillo Scaccia Scarafoni il 28, 29 e 30 luglio al fine di consentire alla ditta, incaricata al taglio di tutte le piante di Pino Marittimo ivi presenti, l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza”. Parte del testo dell’ordinanza che vieta il passaggio delle vetture.

Trenta anni fa la strada era più dissestata di oggi. Non furono tagliate le piante ma furono livellate le radici e fu gettato un nuovo manto stradale. I pini soprattutto rimasero dove sono.

Parliamo di alberi piantati nel 1946, in occasione della festa dell’albero. Alunni e insegnanti si ritrovano in via Scaccia Scarafoni per ricordare l’importanza del verde in un mondo ogni giorno più inquinato.

Domani invece inizieranno i lavori per abbattaterli tutti.

“È una follia – hanno affermato alcuni residenti della zona – Passiamo tutti i giorni lungo questa strada e la scelta di tagliare tutti gli alberi è la peggiore. Negli altri paesi non funziona così. I pini marittimi non esistono solo a Veroli, altrove però non si tagliano alberi di quasi cento anni”.

“Si parla continuamente di green e di rispetto dell’ambiente e a Veroli tagliano trenta pini marittimi secolari – hanno scritto alla redazione di Area C quotidiano numerosi lettori – Con quale coraggio ammazzano alberi piantati quasi cento anni fa? Avrebbero potuto tagliare quelli pericolanti al massimo ma non tutti i pini. E’ un’indecenza”

Redazione Veroli