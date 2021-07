di Laura Pagliaroli

A tu per tu con Satana ecco l’esorcista padre Ildebrando Di Fulvio, considerato da molti l’erede di padre Gabriele Amorth. Il monaco di Casamari conta numerosi esorcismi nei suoi anni di sacerdozio. Ha aiutato numerose famiglie e recuperato tantissime anime.

Il prossimo 26 luglio alle 18 nella chiesa di San Martino in Vallecorsa (FR) si terrà la presentazione del suo ultimo libro “A tu per tu con Satana”.

“La pandemia ha aumentato i casi di satanismo e di superstizione, nel sud e in Puglia nello specifico – ha affermato Padre Ildebrando – ‘A tu per tu con Satana’ è un diario dei miei esorcismi. Ho riscontrato un aumento di persone che si interessano a cose sataniche, sedute, cartomanti, maghi. I maghi si dividono in due categorie, quelli ‘buoni’, che si interessano solo alle cose private, ai pettegolezzi e quelli cattivi che spillano soldi approfittando del bisogno altrui. Sono in crescita le sette sataniche, molto pericolose. Crescono al sud e in Puglia in particolare. Non ce la faccio a smaltire la coda delle persone che mi cercano. C’è una fila di persone nei confronti dei quali provo pietà cristiana”.