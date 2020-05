Piergiorgio Fascina

“L’Alta velocità in Ciociaria è una occasione irripetibile per l’intero territorio e per la stessa Città di Veroli – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere Comitato paralimpico Lazio – Tagliata fuori geograficamente dalla direttrici autostradali e ferroviarie strategiche, Veroli può tuttavia giocare un ruolo rilevante nel validissimo progetto Alta velocità promosso da Mit, Regione Lazio e FS Italiane grazie alla superstrada che consente ai verolani e non solo di raggiungere in pochi minuti Frosinone-Ferentino. Il territorio di Veroli infatti conta ben quattro svincoli che facilitano il collegamento con l’area in cui è prevista la costruzione dell’hub ferroviario”.

“Ugualmente il tessuto socioeconomico potrà beneficiare della realizzazione di questa opera e della crescita che simile infrastruttura produrrà anche in ambito lavorativo, turistico e sportivo – ha aggiunto Piergiorgio Fascina – Interagire perciò con le istituzioni nazionali e locali, con i principali player coinvolti affinché la Città di Veroli possa ridurre in maniera considerevole la distanza con Roma, con Napoli e viceversa. Salire subito a bordo e non perdere questa concreta chance di sviluppo”.

Redazione Veroli