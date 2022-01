Veroli, 629 positivi “Il Comune non pubblica i numeri da quasi un anno”

Sono 629 positivi in venti giorni, magari qualcuno è guarito. Soltanto oggi però 43 nuovi casi. La gente chiede al Comune di pubblicare i dati dell’emergenza, soprattutto dei negativizzati. L’ultimo aggiornamento dell’ente infatti risale a maggio 2021.

“Comunicare in questi mesi è necessario affinché gli abitanti conoscano e siano consapevoli della diffusione del virus – hanno affermato alcuni lettori – Quasi tutti i comuni pubblicano il numero giornaliero dei contagi contenente positivi, guariti e decessi. Il nostro comune invece tace come se la pandemia non esistesse. Da quasi un anno in silenzio sulle questioni che contano e che toccano la salute delle persone, fiato alle trombe invece su tematiche marginali”.

Redazione Digital