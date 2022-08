Prima Pasqualitto, poi Ranelli, ancora Palmieri, di nuovo Ranelli e infine Toti. In 8 anni l’amministrazione ha cambiato ripetutamente segretario comunale. Pasqualitto in pensione sostituito da Ranelli come reggente, poi Palmieri, di nuovo Ranelli come reggente e in queste ore si è insediato il nuovo segretario generale che dal comune di Marino è arrivato a Veroli.

Redazione Digital