Veroli, 326 positivi numeri in aumento la gente non deve andare in giro.

Zona rossa dal 6 marzo eppure i numeri non accennano a calare. La città oggi conta 326 positivi.

Lo scorso 13 marzo ne contava 324. La gente non deve uscire se non i casi eccezionali. Il fatto che qualcuno abbia sottovalutato questa emergenza non giustifica comportamenti azzardati.

Redazione Digital