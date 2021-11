“L’Autunno è la stagione in cui la Natura si manifesta con i suoi colori più caldi, morbidi ed avvolgenti, il paesaggio, lentamente, cambia e si trasforma. I piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia “Giglio” hanno vissuto allegramente, da protagonisti, un aspetto caratteristico di questa stagione: la raccolta delle olive, nel giardino della loro scuola. Hanno potuto vivere un’esperienza millenaria, molto lontana dalla loro quotidianità fatta di apparecchi tecnologici, e quindi per questo ancora più affascinante.

E’ stata un’occasione per avvicinarli alle più antiche usanze della nostra tradizione contadina, mettendo, così, in evidenza il valore dello stare insieme e della collaborazione per un obiettivo comune. Hanno raccolto i frutti con le manine, hanno alzato gli occhi verso il cielo e sentito il calore dei raggi del sole… anche questo è imparare e crescere in armonia. Gli ulivi, che hanno visto diventar grandi giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, tanti di questi bambini, li hanno ospitati sotto le loro folte chiome ed hanno felicemente regalato le loro drupe.

L’obiettivo principale della bellissima esperienza educativo-didattica, progettata ed attuata da tutte le valenti insegnanti del plesso, è stato quello di promuovere la cura ed il rispetto della Natura. Le svariate attività proposte hanno investito l’area espressiva, linguistica, logica e manipolativa al fine di potenziare la capacità di osservazione, di descrizione e di relazione e con lo scopo di indurre i bambini a cogliere il più possibile le proprietà percettive dell’argomento trattato, imparando ad utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze.

Evidenziamo, inoltre, che educare all’aperto, la Outdoor Education, come viene definita oggi in Europa, risponde pienamente ai bisogni dei bambini e delle bambine, permettendo esperienze significative, che favoriscono lo sviluppo non solo dell’agilità fisica, ma anche dell’agilità mentale.

Il nostro Istituto Comprensivo ‘Veroli 2°’ è convinto che far crescere nei bambini la consapevolezza che le piccole attenzioni che ciascuno di noi potrà e riuscirà a dare all’ambiente non saranno inutili: gli eventi che accadono nella sfera locale sono sempre strettamente collegati a fenomeni ambientali di portata globale. Noi vogliamo educare i cittadini di domani a considerare le risorse naturali come una realtà unica, un insieme prezioso da rispettare, curare e valorizzare”. Lo comunica l’Istituto Comprensivo Veroli 2.