“L’Istituto Comprensivo “Veroli 2°”, che vuole accompagnare i ragazzi e le ragazze a diventare cittadini del futuro, riconoscendo la loro condizione di cittadini al presente, già da alcuni anni promuove, nella scuola secondaria di I° “Caio Mario”, lo svolgimento delle elezioni per dar vita al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

I consigli comunali dei Ragazzi vengono alla luce in Francia, circa quarant’anni fa, nel 1979. Negli ultimi anni, in Italia, il numero dei CCR si è fortemente incrementato passando da poche decine ad alcune migliaia, ed è in continuo aumento grazie al fatto che anche molte istituzioni scolastiche stanno intraprendendo il pregevole percorso di favorire la nascita di un organo di consultazione sulle tematiche che coinvolgono direttamente i bambini e i ragazzi.

Nonostante le intrinseche difficoltà del periodo pandemico, in questi giorni si è svolta l’attività di sensibilizzazione per il rinnovo del CCRR. A scuola, grazie ad un compito di realtà, i ragazzi hanno potuto riflettere sui loro diritti e sul loro sindaco ideale, hanno potuto analizzare i loro bisogni e quelli della comunità in cui vivono .

I ragazzi candidati a sindaco, insieme ai rappresentanti, hanno scelto un motto, un logo e presentato un programma. Il 30 novembre si sono svolte le elezioni all’interno delle singole classi, per evitare possibilità di assembramento, come richiesto dalle vigenti normative, ed, infine, è stato costituito solo un seggio per lo spoglio delle schede.

Le liste presentate sono state quattro, con 4 canditati a sindaco e 8 consiglieri per lista. La lista vincitrice è risultata essere la numero 4 (“Una scuola a passo con i tempi”), ma tutte hanno ricevuto molti voti e tantissimo sostegno dai compagni. Il CCRR sarà composto da 18 rappresentanti totali: sindaco, assessori, consiglieri, presidente di consiglio e segretario.

L’insediamento ufficiale avverrà successivamente, durante il consiglio comunale degli adulti. In quell’occasione verrà consegnata la fascia tricolore al sindaco delle ragazze e dei ragazzi, che dovrà a sua volta giurare di osservare lealmente la Costituzione e presentare la sua lista di consiglieri. Saranno presenti anche gli alunni che hanno svolto il mandato precedente.

La nostra scuola già da tempo impegnata con iniziative di promozione della cultura della pace, del rispetto dei diritti umani, del principio di solidarietà, ha portato il CCRR precedente ad istituire un assessorato, denominato ‘Assessorato alla Pace, alla solidarietà e ai diritti umani: assessorato che sarà riconfermato anche in questo anno scolastico.

La dirigente scolastica, prof.ssa Angela Avarello, ha sottolineato come questa esperienza del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze rappresenti una modalità educativa che permette di confrontarsi e di ricercare soluzioni, che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma quelle di una collettività di persone ed, inoltre, si rende effettiva la pratica della partecipazione attraverso l’espressione delle idee personali e dei propri desideri e sogni, esercitando nello stesso tempo i propri diritti. Siamo orgogliosi di poter permettere, ai nostri ragazzi e ragazze, di vivere un’esperienza viva e concreta di conoscenza, in cui saggiano direttamente cosa voglia dire essere cittadini in un territorio e cosa sia il diritto alla cittadinanza”. Lo comunica il Comprensivo Veroli 2.