Veroli, 10 anni per organizzare il mercatino in piazza il paese merita altro

di Cesare Novelli

Veroli, 10 anni per organizzare il mercatino in piazza il paese merita di più. Amministrazione comunale in carica dal 2014 ma il mercatino in piazza è stato organizzato solo nel 2023. Quasi dieci anni per allestire qualche bancarella la prima domenica del mese e per cercare di far arrivare qualche visitatore in un centro storico che durante l’anno, tutti i giorni, è deserto.

Gli amministratori si vedono solo in queste occasioni, quando i quattro commercianti rimasti da via Gracilia alla piazza piangono miseria, gli stessi amministratori si dileguano come non fossero problemi loro. A chi addossare la responsabilità di questo degrado? Le abitazioni non hanno più valore, il centro non offre servizi, tutto chiuso o trasferito. Cartelli affittasi e vendessi ovunque.

I risultati disastrosi degli ultimi dieci anni sono sotto gli occhi di tutti, il declino del paese e del sistema paese in quanto tale è evidente. La città non ha più una sua identità, non è più faro della Ciociaria, non risultano centri di aggregazioni, manca l’associazionismo, del tutto assente la sinergia tra il centro e le frazioni.

Veroli necessita di altro, di una nuova stagione politica, di un nuovo ciclo, di gente diversa che possa rilanciare e far tornare a respirare il paese.