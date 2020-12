Venezia dall’alto, splendide immagini catturate con un drone.

Marco Sabadin trasforma il suo drone in un colombo, in un gabbiano, perfino in una delle rondini lo circondavano festose dalle parti del campanile di piazza. Catturate in gran parte durante il lockdown di primavera, queste 120 fotografie svelano preziosismi invisibili da terra, geometrie particolari e complessive, campi lunghi sui tetti come non se ne possono vedere altrove, perché Venezia è ancora più Venezia dall’alto. Il libro arriverà nelle librerie verso l’8 gennaio. corriere.it