Vendita record, super villa acquistata per 35 milioni di euro

Trentacinque milioni di euro. Si tratta della cifra monstre pagata a Milano per un’abitazione in zona Magenta. L’operazione, la più rilevante nel residenziale avvenuta in città nel primo semestre 2023, ha riguardato una villa con dependance, ampio giardino e piscina, con una superficie commerciale di 1.380 metri quadrati, equivalenti a un prezzo a metro quadrato di 25.362 euro. Più modesti, si fa per dire, gli esborsi per le transazioni che occupano la seconda e la terza piazza. Un appartamento con terrazzo al Quadrilatero, 365 metri per 7,2 milioni e un’altra residenza con giardino da 4,4 milioni per 320 metri. Si tratta però di due immobili da ristrutturare profondamente e dubitiamo che lo si possa fare ricorrendo al superbonus. I dati sono quelli rilevabili dall’aggiornamento relativo al primo semestre 2023 dell’Osservatorio delle residenze esclusive curato da Tirelli & Partners.

Il mercato del lusso è suddiviso a Milano in due fasce: la prima riguarda le abitazioni fino a 2,5 o 3 milioni di euro (a seconda della fonte), la seconda, quella considerata top, con prezzo superiore. Sono due mercati con dinamiche differenti. In nessun caso l’aumento dei mutui tocca i potenziali acquirenti, che di norma pagano con la loro liquidità. Ma chi punta alla fascia più «economica» oggi è più prudente per «l’incertezza riguardo agli scenari futuri che provoca un dilatamento dei tempi decisionali» commenta Gabriele Torchiani, senior partner e responsabile dell’Osservatorio. corriere.it