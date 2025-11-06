Vende pasticche in mezzo alla strada, in Ciociaria arrestato

Viene sorpreso a vendere pasticche di dubbia provenienza. Durante il controllo non riesce neanche a dichiarare quale sia lo scopo delle pasticche. Solo quando viene portato in Caserma dichiara che si tratta di pasticche utilizzate per la disfunzione erettile, provenienti dal mercato “nero” e prive dei previsti controlli sanitari. L’uomo, un 31enne del circondario, viene notato dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Alatri mentre, a bordo della propria autovettura, fermo sul lato della strada in una zona buia in zona Roana del Comune di Ferentino, sta parlando con un altro ragazzo. I militari si accorgono subito che qualche cosa non va, il 31enne butta un involucro dal finestrino e l’altro tenta di dileguarsi. Immediatamente i militari fermano i due uomini. A seguito di perquisizione personale e veicolare il 31enne veniva trovato in possesso di circa gr. 10 di “cocaina”, gr. 1 di “crack”, la somma di euro 55,00 in banconote di vario taglio considerato provento di attività di spaccio, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché n. 39 pasticche di dubbia provenienza senza marchio farmaceutico italiano. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione dell’uomo, permetteva di rinvenire ulteriori gr. 3 di “marijuana”. Il 31enne è stato portato in caserma e, dopo la formalizzazione dell’arresto, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli Arresti Domiciliati, così come disposto dall’autorità giudiziaria competente.

Redazione Digital