Vende droga in mezzo alla strada, in Ciociaria fermato

Proseguono i servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri, a Frosinone, un equipaggio della Squadra Volante nel transitare nei pressi di Viale Spagna, notavano un uomo che, alla vista della Polizia, tentava di eludere il controllo, cercando altresì di occultare qualcosa nelle tasche dei pantaloni. Il comportamento dell’uomo era stato attenzionato dai poliziotti che procedevano ad immediati accertamenti. Il predetto veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo crack dal peso di oltre 3 grammi e banconote per una somma complessiva di 274 euro. Per l’uomo scattava la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il contante veniva sequestrato.

Redazione Digital