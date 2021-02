Il personale della Questura di Frosinone ha denunciato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno controllato un cittadino extracomunitario, sul quale si era concentrata l’attenzione del cane antidroga e in effetti nel suo marsupio è stata trovata sostanza stupefacente consistente in quattro bustine contenenti marijuana e decine di pastiglie di Rivotril, uno psicofarmaco annoverato tra le nuove droghe da strada, molto diffuse tra i giovani adolescenti.

