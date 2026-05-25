Vende droga a 2 ragazzi, in Ciociaria arrestato dai Carabinieri

Non conosce sosta l’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Anagni su tutto il territorio di competenza. Dopo l’importante operazione della scorsa settimana a Sgurgola, che aveva portato all’arresto di un giovane e al sequestro di circa due chilogrammi di droga tra hashish e cocaina, i controlli sono proseguiti in modo serrato. L’Operazione a Paliano dove coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, nella serata di ieri, 24 maggio 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Paliano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne del luogo, disoccupato e con precedenti di polizia. Il giovane è stato sorpreso dai militari operanti subito dopo aver ceduto a due coetanei delle dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, rispettivamente del peso di 1,90 e 3,20 grammi. Alla vista della pattuglia dell’Arma, nel vano tentativo di eludere le proprie responsabilità, il 21enne si è disfatto di un marsupio lanciandolo via. I Carabinieri lo hanno prontamente recuperato e perquisito, rinvenendo al suo interno:

40,05 grammi di hashish;

Uno spinello già confezionato del peso di 0,90 grammi;

Un coltello a serramanico con una lama lunga 8 cm;

Un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi;

La somma in contanti di 120,00 Euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Tutto il materiale rinvenuto — stupefacente, coltello, denaro e strumenti per il confezionamento — è stato sottoposto a sequestro e debitamente repertato, attualmente custodito presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Paliano in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato. I due giovani acquirenti, fermati contestualmente allo spacciatore, sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti per i provvedimenti amministrativi di competenza. L’episodio ribadisce il costante impegno nel garantire la sicurezza del territorio e nel contrastare ogni forma di illegalità da parte dei Carabinieri della Compagnia.

Redazione Digital