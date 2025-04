Vende alimenti scaduti, in Ciociaria multata nota pasticceria merce sequestrata

Il bilancio delle ispezioni è significativo: 145 kg di alimenti sequestrati e sanzioni amministrative per un totale di 5.334 euro. L’operazione ha riguardato esercizi commerciali della zona, in particolare bar e pasticcerie, con l’obiettivo di verificare la conformità dei prodotti dolciari in vendita in vista delle festività. In un bar pasticceria della provincia di Frosinone, i militari hanno riscontrato la presenza di prodotti dolciari esposti al pubblico senza le necessarie indicazioni sugli ingredienti e sulle materie prime, una mancanza che mette a rischio la salute dei consumatori, soprattutto quelli affetti da allergie alimentari. La sanzione elevata è stata di circa 1.500 euro. In una pasticceria di Ceccano, è stata invece accertata la mancanza del manuale di autocontrollo HACCP, documento obbligatorio per garantire la corretta gestione igienico-sanitaria dell’attività. La violazione è costata una multa di 2.000 euro. Il caso più grave è emerso in un’altra pasticceria situata sempre in provincia di Frosinone, dove i Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 145 kg di materie prime, prodotti da forno e pasticceria secca. Parte degli alimenti era priva di tracciabilità ed etichettatura, parte risultava scaduta, e una quantità era congelata arbitrariamente in violazione delle normative sull’autocontrollo alimentare. Anche qui è stata comminata una sanzione di 2.000 euro, mentre il valore della merce sequestrata è stato stimato in 1.500 euro. L’attività dei NAS si inserisce in un più ampio piano di vigilanza nazionale volto a garantire che i prodotti tipici delle festività, simbolo di tradizione e convivialità, siano sicuri e conformi alle normative igienico-sanitarie. Un’azione che assume ancora più rilevanza in un periodo, come quello pasquale, in cui aumenta la produzione e il consumo di dolci artigianali.

Redazione Digital