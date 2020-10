Vellutata di zucca e patate con chiodini trifolati, pane croccante al timo e guanciale croccante. Ingredienti: 1 kg zucca, 200 g patate, mezza cipolla bianca piccola, brodo vegetale, 4 fette di pane casereccio, 100 g funghi pioppini, timo, 2 spicchi di aglio, guanciale q.b., pepe, sale, olio extravergine di oliva.

Tagliate la zucca e le patate a cubetti. Sbucciate la cipolla e tagliatela finemente. In una casseruola scaldate due cucchiai di olio e unite la cipolla, lasciatela dorare a fuoco dolce per qualche minuto. Aggiungete la zucca e le patate e regolate di sale e pepe. Versate il brodo fino a coprire la dadolata. Fate cuocere per circa 30 minuti, fino a quando le verdure risulteranno cotte.

In una padella antiaderente, cuocete qualche fettina sottile di guanciale tagliata precedentemente a listarelle. Dopo che il guanciale sarà diventato croccante, togliete le listarelle e ponetele su un foglio di carta assorbente. Nella stessa padella dove sarà rimasto il grasso del guanciale, aggiungete un aglio in camicia, un leggero filo di olio ed i chiodini.

Aggiustate di sale e pepe e portate a cottura. Io li faccio cuocere poco, mi piace molto la sensazione croccante del fungo. In una padella antiaderente cuocete i dadini di pane con un filo di olio, aglio in camicia e qualche rametto di timo. Fateli dorare e mettete da parte su un foglio assorbente. Ultimata la cottura della vellutata, frullatela con un mixer a immersione per ottenere una consistenza cremosa.

Impiattate la vellutata con la dadolata di pane al centro, 2 cucchiai di funghi, guanciale croccante e qualche fogliolina di timo.

Foto e ricetta di Stefania Mione