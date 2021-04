“È allarme “variante indiana” nel Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Proprio ora che stavamo cercando di recuperare un po’ di normalità con l’entrata in vigore della zona gialla, una nube minaccia il nostro orizzonte, e se non fermata, darà luogo ad un temporale dalle conseguenze devastanti. Stando ai dati Istat 2019, in provincia di Frosinone ci sarebbero 416 indiani, molti di più in provincia di Latina dove la comunità è maggiormente radicata. Occorre controllare le persone di nazionalità indiana che tornano dal proprio paese d’origine, in maniera precisa, senza lasciare nulla al caso. Dico questo perché il ministro Speranza con delle deroghe fa sì che i voli diretti vengano bloccati, ma quelli in scalo no. È facile dunque arginare il sistema. In molti stanno arrivando. E quelli residenti stanno entrando con pochissimi controlli, esibendo, peraltro, come stanno dimostrando diverse inchieste giornalistiche, tamponi facilmente reperibili. Servono ulteriori controlli da parte della Regione Lazio in virtù delle falle del ministro Speranza! Non possiamo permetterci di chiudere di nuovo tutto, e condannare a morte le attività commerciali”.

Redazione Digital