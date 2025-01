Vannacci in Ciociaria, il generale incontra gli elettori

“Il generale Roberto Vannacci in visita in Ciociaria. Si tratta di una serie di eventi speciali, quelli organizzati dal coordinamento provinciale di Frosinone dell’associazione culturale “Noi con Vannacci”, che vedranno protagonista l’europarlamentare a confronto sia con i giornalisti e rappresentanti del settore delle comunicazioni sia con i cittadini. Occasioni per riflettere e condividere idee, occasioni di confronto sul contenuto di queste stesse idee con il fine di far conoscere, per viva voce del protagonista e dei componenti delle associazioni che ne condividono il pensiero “sociale” oltre che “politico”, i contenuti che ci sono nei concetti espressi nelle pubblicazioni oltre che nell’attività pubblica del generale e che caratterizzano fortemente la direzione nella quale egli si muove, la direzione verso la quale guardano le idee che egli promuove. Così la dott.ssa Valeria Tatangelo, coordinatore provinciale dell’associazione, ha presentato gli incontri che avverranno mercoledì 5 febbraio 2025 nel primo pomeriggio. In particolare, a Frosinone il generale incontrerà i giornalisti in una conferenza stampa che si terrà a partire dalle ore 15,00 presso le sale dell’Hotel Astor. Successivamente, dalle ore 17,00, il generale Vannacci è atteso ad Isola del Liri dove, nel prestigioso “Salone delle Rondinelle” del Castello Boncompagni Viscogliosi si intratterrà in un faccia a faccia con i presenti. Qui, infatti, si terrà un incontro con i cittadini, con la gente, con coloro i quali si rivedono nei valori che rispecchiano le idee in più modi espressi, sempre in maniera diretta e senza timore di confronto, dal generale ed anche, perché no, con coloro che vogliono ancora comprendere se in quelle idee si trovano anche le motivazioni del proprio sentire. Viviamo momenti di forti incertezze ed è quanto mai importante riuscire a confrontarsi con i nostri rappresentanti senza filtri, senza interpretazioni, riuscendo a conoscere alla fonte quelle che sono le verità espresse. A questo confronto, a questa voglia di conoscere certamente il generale Roberto Vannacci non si sottrae, mai, perché convinto della concretezza e della chiarezza delle proprie idee, perché forte della conoscenza maturata sul campo in tanti anni di esperienza nei più disparati scenari mondiali, più o meno complicati, perché sicuro della possibilità di contribuire, con la condivisione dei valori che sostengono quelle stesse idee, a poter migliorare il nostro presente e progettare un grande futuro. Per consentire di organizzare al meglio entrambi gli eventi previsti nella nostra provincia sono stati individuati un numero di telefono, il 3516818965 attivo dal 22.01.2025, ed un indirizzo e-mail, noiconvannaccifr@gmail.com, a cui potersi rivolgere per avere informazioni e per chiedere il proprio accreditamento per la partecipazione”.

Redazione Digital