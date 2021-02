di Fabio Paris

Un sistema di videosorveglianza per il parcheggio della stazione ferroviaria. È questa la richiesta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Franco Collalti, all’amministrazione comunale di Ferentino. L’avvocato si è reso promotore e depositario di una mozione che impegna il sindaco Pompeo e la sua giunta alla tempestiva realizzazione degli impianti di videosorveglianza che possano garantire, agli utenti della stazione ferroviaria, uno standard di sicurezza consono all’immagine della cittadina gigliata.

Numerosi, infatti, sono stati gli episodi di vandalismo e danneggiamenti vari che hanno infelicemente caratterizzato le ultime settimane dei pendolari. Finestrini frantumati, danni ingenti alle autovetture. Così l’avvocato Collalti: “è assolutamente necessario monitorare il territorio per procedere alla protezione dei concittadini e ad evitare che vandali scriteriati possano continuare indisturbati a provocare disagi e danni, soprattutto nella zona adiacente la stazione ferroviaria, ove numerosi veicoli vengono parcheggiati dai pendolari tutti i giorni. Alla luce degli ultimi eventi, appare doveroso ed urgente da parte dell’amministrazione porre mente – una volta per tutte ed in via definitiva – al problema, mediante la realizzazione di un efficiente impianto di videosorveglianza, che possa consentire anche l’individuazione di coloro che si macchiano di atti di vandalismo e quant’altro”.

Franco Collalti

La richiesta del capogruppo di Fdi ricade nel più ampio programma per la pubblica sicurezza, sostenuto fin dalla scorsa campagna elettorale.”Fin dall’inizio del mandato il sottoscritto ha sostenuto la necessità e l’urgenza di procedere alla realizzazione di un impianto di video sorveglianza su tutto il territorio comunale, sia quello del centro storico che delle zone periferiche, oltre ad un incremento dei controlli da parte dei Vigili Urbani e dei Carabinieri della locale Stazione, finalizzati alla repressione di attività delinquenziali”.