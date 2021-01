Atti vandalici sulla pista ciclopedonale zona parco del lago Solfatara di Fontana Liri. Sono stati divelti 6 lampioni della pubblica illuminazione.

Le autorità sono al lavoro per risalire agli autori del gesto e faranno di tutto per individuare il responsabile sia per le conseguenze penali del caso ma anche per procedere alla doverosa richiesta di rimborso: non è giusto che a pagare le scelleratezze di qualcuno sia la collettività. Nella mattinata odierna il Sindaco Gianpio Sarracco insieme al consigliere comunale Eloisa Iafrate ed al responsabile dell’ufficio Tecnico ing. Gabriele Di Passio si è recato sulla pista ciclopedonale per visionare il luogo e per la messa in sicurezza: da una prima stima i danni sono quantificati in euro 9000. Inoltre, a causa dell’episodio di vandalismo, per alcuni giorni tutta la linea elettrica della pista non sarà funzionante. Nella tarda mattinata il Sindaco si è recato presso la Caserma dei Carabinieri per presentare formale denuncia sull’episodio e per confrontarsi con il Comandante dei Carabinieri.

Redazione Digital